Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым будет отменен, сообщает в Twitter инсайдер Дэн Рафаэль.

Ранее появилась информация, что в пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон. Поединок Ковалев — Меликузиев был запланирован на 30 января.

Ковалев провел последний бой 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, а Бетербиев — 18 октября 2019-го, нокаутировав в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика.

Меликузиеву 24 года. На его счету шесть поединков, во всех он одержал победы (пять — нокаутом).