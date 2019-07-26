Бой Ковалев - Альварес может состояться в середине октября

Промоутерская компания Golden Boy продолжает работать на организацией боя чемпиона WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе и регулярного чемпиона WBA во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса против чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева. Как сообщает BoxingScene на ряд источников, поединок может состояться 19 или 26 октября 2019 года.

Отмечается, что если все детали будут согласованы в ближайшее время, то Ковалёв отменит бой против Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.

Альварес хочет провести поединок с Ковалевым