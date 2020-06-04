Бой, который Цзю хотел бы забыть. Сегодня годовщина его поражения от Хаттона
19:16
15 лет назад состоялся поединок за титул IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Британец Рикки Хаттон победил россиянина Константина Цзю.
Бой закончился победой Хаттона техническим нокаутом в 11-м раунде (угол Цзю снял боксера с 12-го раунда). На момент остановки поединка счет судейских записок был 105-104, 106-103, 107-102 в пользу британца.
Для россиянина это бой стал последним в карьере. В 34 поединках на профессиональном ринге он победил 31 раз (25 нокаутов) при двух поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.
Подробнее о поединке — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/boxing/professional/reviews/rikki-hatton-vs-kostya-czyu-video-boya-posledniy-boy-kosti-czyu-1679174/
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