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Бой, который Цзю хотел бы забыть. Сегодня годовщина его поражения от Хаттона

19:16
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15 лет назад состоялся поединок за титул IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Британец Рикки Хаттон победил россиянина Константина Цзю.

Бой закончился победой Хаттона техническим нокаутом в 11-м раунде (угол Цзю снял боксера с 12-го раунда). На момент остановки поединка счет судейских записок был 105-104, 106-103, 107-102 в пользу британца.

Для россиянина это бой стал последним в карьере. В 34 поединках на профессиональном ринге он победил 31 раз (25 нокаутов) при двух поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.

Подробнее о поединке — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/boxing/professional/reviews/rikki-hatton-vs-kostya-czyu-video-boya-posledniy-boy-kosti-czyu-1679174/

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