Бой, который Цзю хотел бы забыть. Сегодня годовщина его поражения от Хаттона

15 лет назад состоялся поединок за титул IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Британец Рикки Хаттон победил россиянина Константина Цзю.

Бой закончился победой Хаттона техническим нокаутом в 11-м раунде (угол Цзю снял боксера с 12-го раунда). На момент остановки поединка счет судейских записок был 105-104, 106-103, 107-102 в пользу британца.

Для россиянина это бой стал последним в карьере. В 34 поединках на профессиональном ринге он победил 31 раз (25 нокаутов) при двух поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.

Подробнее о поединке — здесь.