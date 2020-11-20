Чемпион WBA (Super) в первом тяжелом весе француз Арсен Гуламирян получил травму, поэтому его бой 13 декабря с россиянином Юрием Кашинским не состоится.

Гуламирян должен был провести добровольную защиту титула против Кашинского 13 декабря во французском городе Ле-Канне.

— Бой 13 декабря не состоится из-за травмы у Гуламиряна. Насколько я знаю, они все так же хотят боксировать со мной, и наш поединок должен состояться уже в 2021 году. Пока вот так, — цитирует «РИА Новосоти» Кашинского.

?На профессиональном ринге 34-летний Кашинский одержал 19 побед (17 — нокаутом), потерпел одно поражение, 33-летний Гуламирян выиграл все 26 боев (18 — нокаутом).