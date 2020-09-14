Бой Харитонова и Уильямса посмотрели почти 4 миллиона телезрителей

11 сентября в баскетбольном центре «Химки» прошел боксерский вечер, состоявший из восьми поединков. В главном из них на ринге сошлись именитый российский боец ММА Сергей Харитонов и топовый боксер-тяжеловес Дэнни Уильямс. Турнир транслировался в прямом эфире на телеканале и на сайте РЕН ТВ. Он собрал у телеэкранов более 3,7 миллиона человек по всей стране.

По России показатели доли целевой аудитории составили 10% и 14,5%, телеканал занял первое место в категории мужского населения (25-54 лет). В Москве доля целевой аудитории 25-54 составила 8,4%, а доля мужчин в этой возрастной категории — 11,7%. Обзор главного боя Харитонов-Уильямс на сайте «Спорт-Экспресс» вышел на 1 место в трендах YouTube (по состоянию на 12 сентября) и уже набрал почти 600 тысяч просмотров.