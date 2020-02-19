Бой Гассиева и Форреста отменен

Поединок российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом не состоится, сообщают «РИА Новости».

— Бой Мурата Гассиева, который должен был пройти 29 февраля, не состоится, — заявил представитель команды россиянина.

Для 26-летнего Гассиева это должен был быть дебют в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и 3 поражения. Трансляцию этого поединка планировал Первый канал.