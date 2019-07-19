13:42 | Бокс — Профессиональный

Бой Гассиева 27 июля отменен из-за травмы

0
Обсудить

Бой экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, запланированный на 27 июня, не состоится из-за травмы боксера.

– К сожалению, Гассиев получил травму и его бой перенесен, – приводят "РИА "Новости" слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. – У него болит плечо, он поедет на обследование в Германию. Мурат очень расстроен, да и мы очень расстроены от такой плохой новости. Дай бог, чтобы у него все было хорошо со здоровьем.

Бой с американцем Джоуи Давейко должен был стать первым для Гассиева первым в тяжелом весе. 25-летний россиянин одержал 26 побед на профессиональном ринге (19 нокаутов) при единственном поражении украинцу Александру Усику.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190719/1556690930.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ