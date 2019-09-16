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Бой Фьюри с Уалдером могут перенести. А все из-за последствий боя британца с Уаллином

11:52
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Бой британского боксера тяжелого веса Тайсона Фьюри и чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, запланированного на 22 февраля 2020 года, могут перенести, сообщает Boxing247 со ссылкой на промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

Проведению боя в запланированную дату могут помешать рассечения британца, полученное в победном бою с Отто Уаллином. После поединка Фьюри был доставлен в больницу.

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