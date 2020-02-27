Бой Фьюри и Уайлдера собрал 850 тысяч платных трансляций

Появилась статистика по количеству проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером, сообщает Boxing News 24.

По предварительным подсчетам, удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций.

Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.

В реванше верх взял Фьюри, который в 7-м раунде победил Уайлдера техническим нокаутом.