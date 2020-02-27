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Бой Фьюри и Уайлдера собрал 850 тысяч платных трансляций

11:43
Деонтей Уайлдер (слева) и Тайсон Фьюри (справа). Фото USA Today Sports
Деонтей Уайлдер (слева) и Тайсон Фьюри (справа). Фото USA Today Sports
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Появилась статистика по количеству проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером, сообщает Boxing News 24.

По предварительным подсчетам, удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций.

Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.

В реванше верх взял Фьюри, который в 7-м раунде победил Уайлдера техническим нокаутом.

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