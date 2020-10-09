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Бой Эррола Спенса и Дэнни Гарсии перенесен на 5 декабря и пройдет со зрителями

16:00
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Титульный бой в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Дэнни Гарсией был перенесен на две недели с первоначально запланированной даты. Поединок пройдет 5 декабря в Техасе в присутствии зрителей, сообщает PBC.

На кону будут пояса по версиям WBC и IBF, которые принадлежат Спенсу.

30-летний Спенс является непобежденным бойцом с рекордом в 26 побед (21 нокаутом). 32-летний Гарсия за свою карьеру одержал 36 побед (21 нокаутом) и проиграл 2 боя.

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