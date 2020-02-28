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Бой Джошуа — Пулев пройдет на стадионе «Тоттенхэма» 20 июня

04:36

Команды чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева достигли договоренности по проведению боя. Как сообщает BoxingScene, поединок состоится в «Лондоне» на стадионе футбольного «Тоттенхэма». Дата проведения — 20 июня.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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