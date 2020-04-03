Бой за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе между чемпионом Энтони Джошуа и претендентом Кубратом Пулевым не состоится 20 июня, сообщает Sky Sports. Он перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее появилась информация о том, что бой Джошуа и Пулева может быть перенесен на 25 июля, но дата еще не утвреждена.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.