Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа в своем следующем бою встретится с болгарином Кубратом Пулевым. Местом проведения поединка, скорее всего, станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне, сообщает Sky Sports.

Ранее планировалось, что бой пройдет в мае на арене клуба «Бешикташ» в Стамбуле. Точная дата поединка пока не называется.

Пока неизвестно, будет ли британский боксер защищать все свои титулы или же пояс по версии WBO ему придется освободить. В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.