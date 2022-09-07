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7 сентября, 17:51

Бой Джейка Пола и Андерсона Сильвы пройдет в ночь на 30 октября

Анна Горшкова
Корреспондент
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Компания Most Valuable Promotions анонсировала боксерский поединок между блогером Джейком Полом и легендой UFC Андерсоном Сильвой.

Вечер бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (Аризона) в рамках боксерского вечера Showtime.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Сильва в прошлом бою отправил в выставочном поединке 35-летнего бразильца Бруно Мачадо в жесткий нокдаун в пятом раунде. Бой состоялся в мае.

Бокс
Джейк Пол
UFC
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