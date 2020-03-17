Бой Давтаева в США отменен из-за коронавируса

Бой российского боксера Апти Давтаева против австралийца Лукаса Брауна отменен из-за угрозы распространения коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

— Бой в рамках турнира Premier Boxing Champions отменен, — отмечается в сообщении.

Поединок должен был состояться 28 марта в США. В активе 30-летнего Давтаева 20 побед (19 нокаутом) и одна ничья.

Проведение спортивных соревнований оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.