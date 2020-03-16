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Бой Чудинова с Чилембой во Владикавказе отменен

18:03
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Бой между бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой из Малави отменен, сообщает ТАСС. Поединок должен был пройти 21 марта во Владикавказе.

Однако Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны из-за распространения коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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