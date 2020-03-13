Бой Бетербиева с Мэн Фаньлунем может быть перенесен

Бой чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуня может быть перенесен из-за коронавируса, утверждает Le Journal de Quebec.

Поединок запланирован на 28 марта и должен был пройти в канадском Квебеке. В предстоящем поединке 35-летний россиянин должен был защищать только пояс IBF.

В активе россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).