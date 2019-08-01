Бой Бетербиева с Гвоздиком пройдет в Филадельфии

Чемпион мира по версии IBF в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев проведет бой с Александром Гвоздиком в Филадельфии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя компании Top Rank Boxing Боба Арума.

Объединительный поединок россиянина с обладателем пояса WBC из Украины назначен на 18 октября.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

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