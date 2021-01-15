Бой Бетербиева против Дайнеса пройдет 20 марта

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет бой против немца Адама Дайнеса 20 марта, сообщает пресс-служба WBC.

Скорее всего, поединок, как и планировалось, пройдет в Москве.

Изначально бой между Бетербиевым и Дайнесом должен был состояться 30 января. Однако в команде российского спортсмена сообщили, что Бетербиев заразился коронавирусом, из-за чего поединок был перенесен.

У 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 — КО) и 0 поражений за карьеру. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.