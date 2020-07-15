Бой Бетербиева, перенесенный из-за коронавируса, состоится в России

Промоутер Боб Арум назвал новую дату боя между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном. Первоначально он должен был состояться 28 марта в Квебеке (Канада), но его перенесли из-за коронавируса. По словам Арума, поединок пройдет 25 сентября в Екатеринбурге.

«Бетербиев очень хочет драться в России, потому что ему могут заплатить те деньги, на которые он рассчитывает, — цитирует Арума Boxingscene. — Договоренность о бое в Квебеке была основана на существенном повышении гонорара бойцов. Сейчас мы бессильны из-за коронавируса».

Ранее канадский портал MMA Sucka поставил Бетербиева на восьмое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий. На счету россиянина 15 побед в 15 боях. 32-летний Фаньлун выиграл все 16 поединков.