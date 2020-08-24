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Бой Бетербиева перенесен с сентября на октябрь и из Екатеринбурга в Москву

16:56
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал об изменении места и сроков проведения первого поединка чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (15-0, КО 15).

В июле сообщалось, что Бетербиев 25 сентября в Екатеринбурге встретится с обязательным претендентом по линии IBF китайцем Мэном Фаньлуном (16-0, КО 10). Изначально этот поединок должен был состояться 28 марта в Канаде, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

— В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе, — приводит пресс-служба федерации слова Кремлева. — Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики.

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/31489/

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