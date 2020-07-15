Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (15-0) проведет бой с китайцем Мэном Фаньлуном (16-0), сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

Поединок пройдет 25 сентября в Екатеринбурге. Изначально бой должен был состояться 28 марта в Канаде, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

— Мы достигли всех договоренностей, и бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге в рамках форума «Россия — спортивная держава», — говорится в заявлении ФБР. — Не стоит напоминать, что Артур впервые проведет поединок в России, и пожалуй, этот бой станет главным боксерским событием года на территории нашей страны. Артур совсем скоро прилетит в Россию для подготовки ко встрече с Фаньлуном.