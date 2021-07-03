Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бой Альварес — Плант может состояться в сентябре

10:17
Теги:

Эдди Хирн, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса, заявил, что Канело готов выйти против чемпиона IBF в суперсреднем дивизионе Калеба Планта.

«Это именно тот бой, которого хочет Канело Альварес. Он хочет стать безоговорочным чемпионом. Скоро мы это обсудим. Вероятнее всего сентябрь больше подходит для такого поединка. Думаю, Канело настроен так: «Я хочу сохранить нынешний импульс», — цитирует Boxing Scene Хирна.

8 мая Альварес победил Билли Джо Сондерса в бою за титулы WBO, WBA, The Ring и WBC. Поединок был остановлен углом Сондерса из-за перелома у боксера орбитальной кости.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/canelo-vs-plant-discussions-playing-out-september-says-hearn--158857

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Евро-2020, 1/4 финала: результаты матчей 2 июля
Задержан глава Лобни Евгений Смышляев
Британская телеведущая сравнила с пятном контур карты на форме сборной Украины
Видео: у экс-жены Пригожина отбирают в квартиру
vs
0
Офсайд