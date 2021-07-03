Эдди Хирн, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса, заявил, что Канело готов выйти против чемпиона IBF в суперсреднем дивизионе Калеба Планта.

«Это именно тот бой, которого хочет Канело Альварес. Он хочет стать безоговорочным чемпионом. Скоро мы это обсудим. Вероятнее всего сентябрь больше подходит для такого поединка. Думаю, Канело настроен так: «Я хочу сохранить нынешний импульс», — цитирует Boxing Scene Хирна.

8 мая Альварес победил Билли Джо Сондерса в бою за титулы WBO, WBA, The Ring и WBC. Поединок был остановлен углом Сондерса из-за перелома у боксера орбитальной кости.