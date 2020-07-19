Бой Алояна за титул временного чемпиона WBA вновь перенесен

Претендент на титул в легчайшем весе по версии WBA Михаил Алоян проведет следующий бой 15 октября в Кемерово, сообщает BoxingScene. Соперником россиянина станет колумбийский боксер Пабло Каррильо. На кону поединка будет титул временного чемпиона мира по версии WBA.

Изначально планировалось, что российский боксер 30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесен.

В случае победы Алоян может встретиться с регулярным чемпионом WBA Джошуа Франко.