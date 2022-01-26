Большой Папа о травме: «Нога заживет, как на собаке»

Большой Папа (Денис Вильданов), сломавший ногу в поединке против Макса Топора, рассказал о своем быстром восстановлении и желании провести реванш.

«С ногой на самом деле все у меня неожиданно хорошо, изначально мне говорили, что два месяца я прохожу в гипсе, который был выше колена. Оперирующий хирург, который меня наблюдает, сказал, что одного месяца в гипсе тебе хватит, поэтому я сейчас прохожу реабилитацию, я уже хожу без костылей, правда, потихоньку прихрамывая, но с каждым днем становится все лучше и лучше», — отметил Вильданов в интервью РЕН ТВ.

Спортсмен также выразил серьезное желание снова выйти в ринг с Топором.

«Что касается реванша, реванш просто неизбежен, он просто неизбежен, потому что просто прямо за личное меня задело. Телезрители подумали, что после удара Максима Топора я упал, я же свою позицию уже выражал неоднократно, я просто неправильно поставил ногу, из-за большого веса я подвернул лодыжку и упал на нее, и у меня получился перелом. Не словом, а делом я залечу ногу, я выйду и на деле покажу, что это была нелепая случайность и Топору сказочно повезло», — подчеркнул он.

Вечер бокса с участием известных бойцов поп-ММА, в том числе на голых кулаках, состоится 28 января на РЕН ТВ.