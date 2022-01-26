Большой Папа дал прогноз на бои в рамках боксерского турнира на РЕН ТВ

Российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился своим мнением о предстоящих поединках в рамках боксерского турнира на РЕН ТВ.

«Кард — классный! Это кард, который лично я с удовольствием бы смотрел. Есть карды, которые, ну, посмотрю в записи, а этот кард я бы хотел посмотреть вживую. Что можно сказать про основной кард, про Славу Дацика? Один раз мы со Славой стояли, скажем так, в легких парах, и я уже тогда понял, что такой Вячеслав Дацик. Мне кажется, что если бы сейчас было время какого-нибудь средневековья, он был бы тем викингом, который бы приплывал на ладье и нападал на Англию, грабил, бегал с топорами и сносил всем голову. Вот это Вячеслав Дацик, вот он такой. Он не боксер, он боец, который рвется в гущу боя, и чем больше крови, тем лучше. Зелимхан — он хоть и хороший боксер, но, говорят, что мастер спорта не действующий — это уж не тот мастер спорта, это совсем другое. А Слава — действующий боец. Я думаю, что он Зелимхана просто перебьет, тупо перебьет, будет переть как танк и просто изобьет Зелимхана. Слава в хорошей форме. Если это было год назад, когда Слава только набирал форму, или полтора года, то я бы сказал, что Зелимхан выиграл бы по очкам», — сказал Вильданов в интервью РЕН ТВ.

Сам Вильданов хотел бы провести бой с Дациком, но по правилам бокса. Собеседник подчеркнул, что сейчас ему нужно время на подготовку, так как он не в состоянии победить Рыжего Тарзана.

Переходя к следующей паре, Вильданов пояснил, что Макс Топор — это боец одного раунда, так как он сильно выкладывается в начале поединка, после чего медленно угасает. Новоселов — сильнее, крепче, опытнее, шея у него, как у буйвола.

В противостоянии Шульского с Т-34 победить должен первый боец, считает Вильданов. За его плечами большое количество боев, он гораздо выше классом с хорошими антропометрическими данными для бокса. У Эльбаева всегда возникали проблемы с выносливостью, поэтому команда Шульского не может этого не учесть в подготовке.

Бойцы встретятся на ринге 28 января. РЕН ТВ покажет все поединки бойцовского вечера в прямом эфире.