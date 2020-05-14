«Больше проблем не осталось». Валуев оценил возврат Соловьева к теме Украины

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал новый пост в Instagram. 46-летний россиянин отреагировал на новый выпуск ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Друзья, что-то меняется. Вспомнили незалежную. Все, коронавирус на второе место. Видимо, градус решили понизить. «Больше проблем не осталось», — подписал видео Валуев.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.