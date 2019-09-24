Болгарский боксер погиб, выйдя на ринг под чужим именем

Боксер Борис Станчов погиб на ринге, выйдя на бой по поддельным документам, сообщает Mirror.

Он выдавал себя за своего родственника — Исуса Величкова, который является профессиональным боксером. Станчов сам раньше никогда не выходил на профессиональный ринг.

В бою против Ардита Муржи на турнире в Албании Станчов потерял сознание в пятом раунде. У него случился сердечный приступ. Молодого человека немедленно доставили в больницу, но врачи не успели его спасти.