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Болгарский боксер погиб, выйдя на ринг под чужим именем

09:47

Боксер Борис Станчов погиб на ринге, выйдя на бой по поддельным документам, сообщает Mirror.

Он выдавал себя за своего родственника — Исуса Величкова, который является профессиональным боксером. Станчов сам раньше никогда не выходил на профессиональный ринг.

В бою против Ардита Муржи на турнире в Албании Станчов потерял сознание в пятом раунде. У него случился сердечный приступ. Молодого человека немедленно доставили в больницу, но врачи не успели его спасти.

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