Болельщики в США освистали победу американца Хейни над украинцем Ломаченко

Американец Девин Хейни победил украинца Василия Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Судьи отдали победу действующему обладателю поясов — 116:112, 115:113, 115:113.

После оглашения результата, публика стадиона «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе (США) неодобрительным гулом и свистом встретила победу своего соотечественника.

24-летний Хейни провел вторую успешную защиту своих поясов. На его счету 30 побед в 30 поединках.

35-летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.