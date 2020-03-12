Боксерское шоу с участием Трояновского в Барселоне отменено из-за коронавируса

Российский боксер Эдуард Трояновский сообщил, что шоу в Барселоне, в котором он должен был принять участие, не состоится из-за эпидемии коронавируса.

«Местные власти отменили весь турнир из-за угрозы коронавируса», — приводит слова Трояновского «РИА Новости».

13 марта в Барселоне должен был пройти поединок Трояновского с аргентинцем Матиасом Раймундо Диасом.

На счету 39-летнего экс-чемпиона IBF и IBO в первом полусреднем весе Трояновского 28 побед и два поражения. На счету 26-летнего Диаса восемь побед, пять поражений и ничья.