Боксерша из Австралии пришла на взвешивание в сексуальном нижнем белье
14:32
Боксерша из Австралии Эбани Бриджес пришла на церемонию взвешивания перед поединком с британкой Шэннон Кортни в эффектном нижнем белье.
«Думаю, я сломала интернет. Теперь время сломать лицо своему сопернику завтра и забрать свой пояс», — написала у себя в Instagram Бриджес.
Взвешивание прошло в преддверии поединка спортсменок за титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.
9
Зачет
vs
2
Офсайд
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