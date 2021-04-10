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Боксерша из Австралии пришла на взвешивание в сексуальном нижнем белье

14:32
Эбани Бриджес. Фото Instagram
Эбани Бриджес. Фото Instagram

Боксерша из Австралии Эбани Бриджес пришла на церемонию взвешивания перед поединком с британкой Шэннон Кортни в эффектном нижнем белье.

«Думаю, я сломала интернет. Теперь время сломать лицо своему сопернику завтра и забрать свой пояс», — написала у себя в Instagram Бриджес.

Публикация от Blonde Bomber ??? (@ebanie_bridges)

Взвешивание прошло в преддверии поединка спортсменок за титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

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