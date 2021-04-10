Боксерша из Австралии пришла на взвешивание в сексуальном нижнем белье

Боксерша из Австралии Эбани Бриджес пришла на церемонию взвешивания перед поединком с британкой Шэннон Кортни в эффектном нижнем белье.

«Думаю, я сломала интернет. Теперь время сломать лицо своему сопернику завтра и забрать свой пояс», — написала у себя в Instagram Бриджес.

Взвешивание прошло в преддверии поединка спортсменок за титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.