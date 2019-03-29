Боксера, поцеловавшего журналистку после интервью, обвинили в домогательствах и лишили лицензии

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев лишился лицензии за непристойное поведение, сообщает BBC. 37-летний Пулев после победы над Богданом Диной давал интервью журналистке Дженни Суши. После интервью он поцеловал девушку в губы.

Журналистка намерена подать на боксера в суд и уже наняла известного адвоката Глорию Олред. Она специализируется на случаях сексуальных домогательств и, в частности, участвовала в деле против актера Билла Косби. По словам Суши, боксер не только поцеловал ее, но и трогал за ягодицы.

Сегодня Атлетическая комиссия Калифорнии временно лишила лицензии Пулева.