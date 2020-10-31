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Боксера Пашалиева госпитализировали после глубокого нокаута в бою в «Олимпийском»

08:36
Тимур Пашалиев. Фото Instagram
Тимур Пашалиев. Фото Instagram

Боксер Тимур Пашалиев получил травму головы после глубокого нокаута в поединке, который проходил в рамках спортивного вечера в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает «РЕН ТВ».

Поединок Пашалиева с Олегом Мисюрой считался одним из ключевых событий боксерского вечера Shamo Boxing. В первом раунде Пашалиев пропустил мощный удар и оказался в нокауте. По информации источника, 24-летний спортсмен был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей. Информации о состоянии Пашалиева пока нет.

Для Пашалиева этот бой стал пятым в карьере. На счету боксера 1 победа, 2 поражения и 2 ничьих. У Олега Мисюры — 6 побед в 6 поединках в профессиональной карьере, из них 5 — нокаутом.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/766597-bokser-popal-v-bolnitsu-posle-glubokogo-nokauta-v-boiu-v-olimpiiskom

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