Боксера Пашалиева госпитализировали после глубокого нокаута в бою в «Олимпийском»

Боксер Тимур Пашалиев получил травму головы после глубокого нокаута в поединке, который проходил в рамках спортивного вечера в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает «РЕН ТВ».

Поединок Пашалиева с Олегом Мисюрой считался одним из ключевых событий боксерского вечера Shamo Boxing. В первом раунде Пашалиев пропустил мощный удар и оказался в нокауте. По информации источника, 24-летний спортсмен был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей. Информации о состоянии Пашалиева пока нет.

Для Пашалиева этот бой стал пятым в карьере. На счету боксера 1 победа, 2 поражения и 2 ничьих. У Олега Мисюры — 6 побед в 6 поединках в профессиональной карьере, из них 5 — нокаутом.