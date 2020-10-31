Боксера Пашалиева госпитализировали после глубокого нокаута в бою в «Олимпийском»
Боксер Тимур Пашалиев получил травму головы после глубокого нокаута в поединке, который проходил в рамках спортивного вечера в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает «РЕН ТВ».
Поединок Пашалиева с Олегом Мисюрой считался одним из ключевых событий боксерского вечера Shamo Boxing. В первом раунде Пашалиев пропустил мощный удар и оказался в нокауте. По информации источника, 24-летний спортсмен был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей. Информации о состоянии Пашалиева пока нет.
Для Пашалиева этот бой стал пятым в карьере. На счету боксера 1 победа, 2 поражения и 2 ничьих. У Олега Мисюры — 6 побед в 6 поединках в профессиональной карьере, из них 5 — нокаутом.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/766597-bokser-popal-v-bolnitsu-posle-glubokogo-nokauta-v-boiu-v-olimpiiskom