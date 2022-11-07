Боксера Айдоса Ербосынулы ввели в искусственную кому после поражения нокаутом

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1) госпитализирован в медицинский центр Миннеаполиса после поражения нокаутом от кубинца Дэвида Моррелла (8-0) 5 ноября в США, сообщает Boxeo Plus. Боксер помещен в искусственную кому из-за внутричерепного кровотечения.

Ербосынулы проиграл Морреллу нокаутом в последнем раунде, пропустив очень много ударов по голове. Моррелл вместе с рефери помогли казахстанскому бойцу дойти до угла, где Ербосынулы осмотрел врач и направил в больницу.