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Боксера Айдоса Ербосынулы ввели в искусственную кому после поражения нокаутом

Давид Хачатрян
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Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1) госпитализирован в медицинский центр Миннеаполиса после поражения нокаутом от кубинца Дэвида Моррелла (8-0) 5 ноября в США, сообщает Boxeo Plus. Боксер помещен в искусственную кому из-за внутричерепного кровотечения.

Ербосынулы проиграл Морреллу нокаутом в последнем раунде, пропустив очень много ударов по голове. Моррелл вместе с рефери помогли казахстанскому бойцу дойти до угла, где Ербосынулы осмотрел врач и направил в больницу.

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