Боксер Проводников ради благотворительности пробежал 30 км в 30-градусный мороз

Экс-чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников предпринял вторую попытку забега на 100 км. Таким образом боксер страется привлечь людей к ситуации с ребенком Костей Гепаловым, которому диагностировали СМА1.

Проводников бежал по маршрут от Березово до Игрима и смог преодолеть 30 км. Трансляция велась в прямом эфире.

«Благотворительный забег. Не хочу оправдываться. Запаса выносливости хватило на 30 км», — написал Проводников в Instagram.

Как сообщил спортсмен, для полноценной жизни Косте нужен один укол Золгенсма, стоимостью 180 миллионов рублей. Осталось собрать около 160 млн рублей максимум за 2 месяца.