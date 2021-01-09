Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Боксер Проводников ради благотворительности пробежал 30 км в 30-градусный мороз

12:41
Руслан Проводников. Фото Instagram
Руслан Проводников. Фото Instagram
Теги:

Экс-чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников предпринял вторую попытку забега на 100 км. Таким образом боксер страется привлечь людей к ситуации с ребенком Костей Гепаловым, которому диагностировали СМА1.

Проводников бежал по маршрут от Березово до Игрима и смог преодолеть 30 км. Трансляция велась в прямом эфире.

«Благотворительный забег. Не хочу оправдываться. Запаса выносливости хватило на 30 км», — написал Проводников в Instagram.

Как сообщил спортсмен, для полноценной жизни Косте нужен один укол Золгенсма, стоимостью 180 миллионов рублей. Осталось собрать около 160 млн рублей максимум за 2 месяца.

Забег Руслана Проводникова. Фото Instagram
Забег Руслана Проводникова. Фото Instagram

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир