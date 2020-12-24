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Боксер Москвичев навестил в больнице пострадавшего после боя соперника

В понедельник боксер Эдгард Москвичев 10(4)-1-2 одержал победу решением судей над Арестом Саакяном 5(4)-1-0. Поединок стал со-главным событием боксерского шоу «Короли Нокаутов — 6» в Санкт-Петербурге.

После боя Саакян попал в больницу с диагнозом субдуральная гематома, ушиб мягких тканей головы. Как сообщает пресс-служба турнира, в среду Москвичев навестил своего соперника, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения на ринг.

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