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Сегодня, 11:51

Майк Тайсон вступился за Месси в конфликте с боксером Канело: «Придется выйти на ринг»

Виталий Косик
Корреспондент
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Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Майк Тайсон ответил боксеру Саулю Альваресу после его агрессивного высказывания в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее абсолютный чемпион мира во 2-м среднем весе Сауль Альварес (Канело) раскритиковал Месси за видео из раздевалки Аргентины после матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022. На той видеозаписи форвард наступил ногой на футболку мексиканской команды.

«Некто по имени «Канело» угрожал Месси. Если она посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя», — написал Тайсон в соцсетях.

За 35-летнего Месси также заступались бывший партнер по сборной Серхио Агуэро, экс-одноклубник Сеск Фабрегас и боец UFC Сантьяго Понзиниббио.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Майк Тайсон
Сауль Альварес
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