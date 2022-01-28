Лебедев поделился ожиданиями от боя Дацика с Пулеметчиком

Российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о предстоящем поединке Вячеслава Дацика и Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева.

«Я хочу сказать, что Дацик… я изменил о нем немножечко свое мнение. Дацик меняется в лучшую сторону, и при хорошей подготовке этот парень может еще наделать дров, наделать хорошей шумихи. У него есть характер, у него есть талант, он быстро обучается, быстро приходит в форму, уже совсем других габаритов, а это говорит о том, что он дисциплинированный, идет к своей цели.

Он понимает, что сегодня это неплохой шанс заработать денег, у него есть имя, своя слава. Мастерство дело такое, оно достигается путем каждодневного повторения. Я думаю, что Пулеметчику будет сегодня нелегко, а если еще Дацик построит правильный план на бой, то он сегодня может победить», — приводит слова Лебедева РЕН ТВ.

Дацик и Дукаев выйдут на ринг в рамках боксерского турнира на РЕН ТВ, трансляция мероприятия начнется в 23:00 по московскому времени.