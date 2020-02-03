Кушиташвили заявил, что никогда не употреблял наркотики. Чемпиону России грозит до 10 лет колонии

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили отметил, что не употребял наркотики.

— Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики, — приводит ТАСС слова Кушиташвили.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.