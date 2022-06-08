Боксер, который на ринге начал драться с невидимым соперником, скончался в больнице

24-летний боксер Симисо Бутелези скончался в больнице от внутричерепного кровотечения. Об этом сообщили в Федерация бокса ЮАР и семья Бутелези.

5 июня Бутелези проводил бой за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе против Сифесихле Мнтунгвы. Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.

Боксер был доставлен в больницу и переведен в медикаментозную кому. Врачи предполагали, что после удара по голове в мозгу Бутелези образовался тромб.