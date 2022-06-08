Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:13

Боксер, который на ринге начал драться с невидимым соперником, скончался в больнице

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Симисо Бутелези.
Фото Tim Boxeo

24-летний боксер Симисо Бутелези скончался в больнице от внутричерепного кровотечения. Об этом сообщили в Федерация бокса ЮАР и семья Бутелези.

5 июня Бутелези проводил бой за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе против Сифесихле Мнтунгвы. Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.

Боксер был доставлен в больницу и переведен в медикаментозную кому. Врачи предполагали, что после удара по голове в мозгу Бутелези образовался тромб.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GS2zGiDI4qE
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Месть из подвала? «Уфа» и «Ростов» пошли войной на РФС и РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джермалл Чарло хочет подраться с победителем боя Головкина и Альвареса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости