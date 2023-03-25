Боксер Фомичев ждет красивого боя от Дацика и Джонсона

Профессиональный боксер и чемпион России по кулачным боям Олег Фомичев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не могу сказать конкретно, что и как будет, но думаю, что будет красочный бой. Дацик — рубака и умеет показать красивый бой», — приводит слова Фомичева РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.