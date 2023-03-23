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Энтони Джошуа: «Я не буду сожалеть, если бой с Фьюри так и не состоится»

Энтони Джошуа заявил, что с Тайсоном Фьюри тяжело вести переговоры
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) заявил, что с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) тяжело вести переговоры.

«Я должен был подраться с Фьюри еще до противостояния с Усиком, но он отказался от боя из-за разбирательств с Уайлдером, — приводит слова Джошуа ESPN. — Затем мы вели переговоры в декабре, но они тоже сорвались. Состоится ли когда-нибудь наш бой? Сложно сказать. Посмотрите, через что сейчас проходит Усик. Это просто безумие. Я не буду его ждать. Я могу драться с другими высококлассными бойцами. Я не буду жалеть, если в моем рекорде не будет боя с Фьюри. Меня это не беспокоит».

Джошуа следующий бой проведет против Франклина 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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