Боксер Дрозд считает, что Гассиев победит в поединке с Валлишем

Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд высказался о предстоящем бое Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.

По мнению спортсмена, победителем боя станет россиянин.

«Михаэль Валлиш парень с характером, боксировал со многими яркими молодыми звездами — правда, всем им проиграл — но выходил и боксировал очень смело. Терпеливый, парень с характером, может ударить справа, приехал сюда не проигрывать. Я ожидаю хорошее противостояние. Мурат Гассиев является фаворитом для меня, я думаю, что он победит, но это такой интересный бой, потому что Михаэль является настоящим супертяжеловесом, с кем, собственно, Мурат еще не встречался», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.