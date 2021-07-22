Боксер Дрозд считает, что Гассиев победит в поединке с Валлишем
Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд высказался о предстоящем бое Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.
По мнению спортсмена, победителем боя станет россиянин.
«Михаэль Валлиш парень с характером, боксировал со многими яркими молодыми звездами — правда, всем им проиграл — но выходил и боксировал очень смело. Терпеливый, парень с характером, может ударить справа, приехал сюда не проигрывать. Я ожидаю хорошее противостояние. Мурат Гассиев является фаворитом для меня, я думаю, что он победит, но это такой интересный бой, потому что Михаэль является настоящим супертяжеловесом, с кем, собственно, Мурат еще не встречался», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.
Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/860404-bokser-grigorii-drozd-dal-prognoz-na-boi-gassiev-vallish
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