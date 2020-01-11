Боксер-чемпион из Украины Ломаченко ответил на шквал критики стихами

Украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео, где в стихотворной форме прокомментировал ролик с российским спецназом. Таким образом он ответил на критику, которая обрушилась на него после публикации ролика.

В ответ на негативные комментарии, в которых ряд подписчиков из Украины заподозрили боксера в чрезмерной симпатии к россиянам, он выложил видео со стихотворением.

Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: «Осанна»,

Ну а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть,

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают.

9 января украинец также в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ, а в титрах указана благодарность «вежливым людям». Стоит отметить, что Ломаченко не удалил скандальное видео со спецназом со своей страницы.

Ломаченко родился в Белгороде-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.