Артур Бетербиев: «Я не фанат бокса. Я люблю шашки»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) сообщил, что он не смотрел бой Дмитрия Бивола (21-0) и Хильберто Рамиреса (44-1). Также он назвал шашки своей любимой игрой. Об этом он рассказал в интервью Behind The Gloves.

— Как оцените последнее выступление Бивола против Рамиреса?

— Честно, я не смотрел этот бой. Я не особо интересуюсь боксом, я не фанат бокса. Мне просто нравятся пояса. У меня есть три, осталось забрать только один.

— А какой у вас любимый вид спорта?

— Мне нужно подумать... шашки. Я люблю поиграть, когда есть время.

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой проведет против Энтони Ярда (22-2) 28 января 2023 года на «Уэмбли», Великобритания.