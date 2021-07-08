Боксер Бетербиев назвал главное оружие бойца UFC Чимаева

Действующий чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев высказался насчет боксерской техники бойца UFC Хамзата Чимаева, а также назвал его главное оружие.

«Например, если бы я увидел его в спарринге с кем-нибудь из боксеров, то тогда я бы смог оценить, — сказал Бетербиев «СЭ». — Так как я его не видел в спарринге с кем-то из боксеров, я не могу его боксерские навыки оценить. Но, если посмотреть на его бои, даже если возьмем его последний бой, то мы можем заметить, что он на руках хорошо боксировал. Попал — нокаутировал».

«Ну он высокий, — продолжил боксер. — Ему, я думаю, бокс не помешает. Думаю, что борьба — его не самая лучшая сторона, потому что он такой высокий. Опять же, я не разбираюсь, и не изучал этот вопрос. Для меня это что-то новое, поэтому, я думаю, его главный козырь — его рост и габариты. Он может на дистанции нанести хороший урон сопернику».

Рекорд Бетербиева в боксе 16-0 (все 16 выиграл досрочно). В ММА у Чимаева 9 побед и 0 поражений. В UFC он успел провести 3 боя.