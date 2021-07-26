Боксер Беринчик собирается провести еще один бой на голых кулаках
21:05
Украинский легковес Денис Беринчик намекнул, что планирует продолжить драться на голых кулаках.
«Кулачный бой на «Mahatch» — интересная затея. Мне очень понравилось, это только начало», — написал Беринчик в Instagram.
24 июля Беринчик победил техническим нокаутом экс-бойца UFC и BKFC Артема Лобова в главном бою кулачного промоушена «Mahatch».
(Никита Карин)
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