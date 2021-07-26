Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Боксер Беринчик собирается провести еще один бой на голых кулаках

21:05

Украинский легковес Денис Беринчик намекнул, что планирует продолжить драться на голых кулаках.

«Кулачный бой на «Mahatch» — интересная затея. Мне очень понравилось, это только начало», — написал Беринчик в Instagram.

24 июля Беринчик победил техническим нокаутом экс-бойца UFC и BKFC Артема Лобова в главном бою кулачного промоушена «Mahatch».

(Никита Карин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Бацарашкина и Галашина пойдут за еще одной медалью Олимпиады и все против Байлз. Анонс главных событий 27 июля
Сосед заявил о странных отношениях убитых жены и сына адмирала ВМФ
Экс-врач Белого дома призвал Байдена уйти в отставку из-за деменции
Дочь погибшего адмирала Лобанова рассказала об отце и семье
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд