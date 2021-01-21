Боксер Ананян оценил шансы Чудинова на победу в бою с Чилембой

Российский боксер Петрос Ананян поделился своими ожиданиями от боя соотечественника Федора Чудинова против Айзека Чилембы.

«Очень интересный бой. Мы знаем, что Чудинов последние бои выигрывает. Также мы знаем, что Айзек Чилемба очень хороший боец. Он давал хорошие бои и Сергею Ковалеву, и Дмитрию Биволу. Здесь все будет зависеть от того, в какой форме Чилемба, если он будет в отличной, то Чудинову будет тяжело. Если он будет не в форме, то Чудинов его пройдет», — сказал Ананян РЕН ТВ.

При этом он надеется, что российский спортсмен в этом нелегком противостоянии сможет одержать победу:

«Я все-таки ставлю на российского боксера, бой будет дома, я думаю, что Федя победит и победит уверенно. Но Айзека Чилембу нельзя списывать со счетов, у него большой опыт, он боксировал за чемпионские пояса. Будет хороший бой», — добавил боксер.

Боксерский поединок Федора Чудинова и Айзека Чилембы состоится в рамках нового турнира, в котором принимают участие как опытные бойцы, так и популярные блогеры, ранее бившиеся только за лайки подписчиков. Противостояние профессиональных боксеров Чудинова и Чилембы станет главным боем вечера.