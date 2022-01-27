Алоян: «Молодость Пулеметчика измотает Дацика в ринге»

Боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от поединка Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик и Вячеслава Дацика в рамках боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Ребята серьезные в плане ударов руками в ринге. Но я все-таки думаю, что небольшое преимущество есть у Зелимхана Пулеметчика Дукаева. Он является мастером спорта по боксу и моложе, если он использует свои движения, свою молодость, выносливость в бою против Дацика, я думаю, что победа будет за ним. Он может немного измотать Дацика, использовать свои боксерские качества, манеры, затем, я думаю, что Дацик подустанет, и здесь уже Дукаев сможет наносить силовые удары и победить нокаутирующим ударом. Именно такой я вижу сценарий боя», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.

Дацик и Пулеметчик встретятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января. РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире. Начало — в 23.00 по московскому времени.