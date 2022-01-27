Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:32

Алоян: «Молодость Пулеметчика измотает Дацика в ринге»

Алоян считает, что Дукаев благодаря молодости победит Дацика в боксерском поединке
Иван Торопцев
Корреспондент

Боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от поединка Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик и Вячеслава Дацика в рамках боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Ребята серьезные в плане ударов руками в ринге. Но я все-таки думаю, что небольшое преимущество есть у Зелимхана Пулеметчика Дукаева. Он является мастером спорта по боксу и моложе, если он использует свои движения, свою молодость, выносливость в бою против Дацика, я думаю, что победа будет за ним. Он может немного измотать Дацика, использовать свои боксерские качества, манеры, затем, я думаю, что Дацик подустанет, и здесь уже Дукаев сможет наносить силовые удары и победить нокаутирующим ударом. Именно такой я вижу сценарий боя», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.

Дацик и Пулеметчик встретятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января. РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/932735-bokser-aloian-molodost-pulemetchika-izmotaet-datsika-v-ringe
1
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пулеметчик — о предстоящем поединке с Дациком: «Он заряжен меня грохнуть, а я — его»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости