Боксер Александр Устинов завершил карьеру и работает водителем

Российский боксер Александр Устинов рассказал, что завершил карьеру и устроился на работу водителем.

«Так и есть [завершил карьеру], жизнь повернулась так. Переехал из Минска в Москву, помогли друзья. Сейчас пошел работать водителем, вожу старшего вице-президента банка. Я доволен своей боксерской карьерой. Если смотреть глобально, благодаря спорту я увидел совершенно другую жизнь. Я был чемпионом мира и Европы, поездил по миру, видел страны. Общался с людьми и завел много знакомств. Я доволен карьерой, хотя, конечно, может быть и хотелось большего», — приводит ТАСС слова Устинова.

Устинов является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. На счету 46-летнего боксера 35 побед и 4 поражения, а также 53 победы, девять поражений и одна ничья по кикбоксингу.